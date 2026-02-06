Homem é espancado com barra de ferro na cabeça e agressor acaba preso por tentativa de homicídio em Vassouras

A Polícia Civil de Vassouras prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (dia 6), um homem acusado de tentativa de homicídio após uma agressão violenta registrada nas proximidades de uma obra no bairro Mancuzzi. O crime ocorreu por volta do meio-dia da quinta-feira (dia 5) e a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça após ser atacada com uma barra de ferro.

De acordo com informações da 95ª Delegacia de Polícia, um homem procurou a unidade policial apresentando intenso sangramento na região da cabeça. Ele relatou ter sido violentamente agredido com uma barra de ferro. Diante da gravidade do estado de saúde, os policiais encaminharam imediatamente a vítima ao hospital para atendimento médico de urgência.

O caso foi comunicado ao delegado Luciano Coelho dos Santos, que determinou a adoção imediata das providências legais, incluindo diligências no local do crime. As investigações apontaram que, momentos antes da agressão, houve uma discussão seguida de luta corporal entre a vítima e um pedreiro. Em um segundo momento, um terceiro homem interveio de forma extremamente violenta, desferindo diversos golpes com uma barra de ferro, inclusive na cabeça da vítima, quando ela já estava caída no chão, desnorteada e sem condições de se defender.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram e apreenderam a barra de ferro utilizada no ataque. O objeto possui cerca de 80 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente dois quilos, sendo posteriormente reconhecido pelo autor como o instrumento empregado na agressão.

Com base nas informações colhidas, nos relatos das partes envolvidas e nas imagens analisadas, a Polícia Civil concluiu que a agressão foi praticada com meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Diante desses elementos, a autoridade policial enquadrou o caso, em tese, como tentativa de homicídio, conforme o artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O agressor foi preso em flagrante e conduzido à sede da 95ª DP de Vassouras. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população, destacando que denúncias podem contribuir para tornar Vassouras uma cidade mais segura.

Foto: Divulgação