PF prende professor da rede pública por suspeita de crimes sexuais contra crianças em Angra dos Reis

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (dia 6) professor da rede pública de ensino investigado na Operação Classificação de Risco, deflagrada na data de ontem, nos municípios de Angra dos Reis/RJ e Rio Claro/RJ.

Na ação, os policiais federais cumpriram um mandado de prisão temporária contra o professor em questão, além do mandado de busca e apreensão em sua residência. Os mandados foram cumpridos no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Durante as diligências, materiais de interesse da investigação foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.

O suspeito chegou a ser ouvido em sede policial na data de ontem, mas foi liberado em seguida. Após diligências e análises policiais, a autoridade representou pela prisão do investigado e, na data de hoje, a justiça expediu o referido mandado de prisão temporária.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça. Ele responderá por compartilhar conteúdo contendo cenas de abuso sexual infantil e por aliciar crianças e adolescentes para fins de exploração sexual.

A Operação Classificação de Risco integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Federal em Angra dos Reis, voltadas ao enfrentamento do abuso sexual infantil e à repressão de crimes praticados no ambiente