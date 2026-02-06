Homem é preso por violência doméstica após mulher dar entrada em hospital com fratura exposta em Barra do Piraí

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (dia 6) suspeito de agredir a companheira em Barra do Piraí. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 88ª Delegacia de Polícia, após a vítima dar entrada em uma unidade hospitalar com fratura exposta em um dos membros inferiores, lesão considerada grave.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada pelo hospital ao identificar que a paciente apresentava ferimentos compatíveis com agressões praticadas em contexto de violência doméstica. Os agentes se deslocaram imediatamente até a unidade de saúde, onde colheram o depoimento da vítima, mesmo ela ainda estando sob cuidados médicos.

Em seguida, os policiais ouviram o suspeito e realizaram diligências no local dos fatos. A análise dos elementos técnicos e dos laudos médicos confirmou que as lesões foram provocadas em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante dos indícios de autoria e materialidade, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Paralelamente à atuação policial, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Barra do Piraí foi acionado e iniciou o acompanhamento imediato da vítima. O órgão está oferecendo suporte psicológico e social, além de orientações sobre as medidas protetivas previstas em lei, garantindo acolhimento e proteção integral.

Segundo a Polícia Civil, a ação integrada entre a delegacia e o CEAM reforça a importância do trabalho em rede no enfrentamento à violência doméstica, permitindo resposta rápida do Estado, responsabilização do agressor e assistência efetiva às vítimas.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados diretamente em qualquer delegacia ou pelo telefone 197, da Polícia Civil. O sigilo é garantido.