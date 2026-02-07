Dupla suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas é presa na Vila Brasília, em Volta Redonda

Dois homens, de 25 e 29 anos, foram presos na tarde deste sábado (dia 7) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar, após informações repassadas por populares.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do serviço reservado e do GAT I montaram um cerco no local indicado e conseguiram deter os dois suspeitos. Durante a abordagem, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro e equipamentos utilizados na atividade criminosa.

Entre o material recolhido estão 142 pinos de cocaína, 34 tiras de maconha, 13 pedras de crack, oito porções de haxixe, 34 frascos de loló, além de 13 cigarros, R$ 79 em dinheiro, um rádio transmissor e um telefone celular.

Após a prisão, os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar destaca que denúncias da população são fundamentais para o combate ao tráfico de drogas e reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima.

Foto: Divulgação