Prefeito Furlani entrega três novos campos de futebol em Barra Mansa

A cidade de Barra Mansa passa a contar com mais três importantes espaços esportivos. Na manhã deste sábado, dia 07, foram entregues três novos espaços esportivos no município, ampliando as opções de esporte e lazer para a população. São eles: Arena Osmar Miguel Costa, no bairro São Pedro; Campo Society Valdeci Manoel Nascimento (Baiano), no bairro Paraíso de Cima; e o Campo Society Domiciano Francisco Gomes, no bairro Mangueira.

A programação de inaugurações contou com a presença do prefeito Luiz Furlani; do subsecretário do Governo do Estado, Rodrigo Drable; da deputada federal Danielle Cunha; além de vereadores, autoridades locais, lideranças comunitárias e moradores das regiões beneficiadas.

Os novos equipamentos irão atender crianças, jovens e adultos, contribuindo para a promoção da integração social, da saúde e da qualidade de vida da população.

Durante a cerimônia, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância do investimento em infraestrutura esportiva para o fortalecimento das comunidades.

— O esporte transforma vidas, aproxima as pessoas e fortalece as comunidades. Esses campos representam mais do que obras: são espaços de convivência, saúde e oportunidade para nossas crianças, jovens e famílias. Quero agradecer à deputada federal Danielle Cunha e ao deputado estadual Roosevelt Barreto Barcelos, o Val Ceasa, pelo apoio fundamental para que esses projetos se tornassem realidade em Barra Mansa — afirmou Furlani.

A deputada federal Danielle Cunha ressaltou o compromisso com o desenvolvimento social e o incentivo ao esporte no município.

— Investir em esporte é investir em cidadania, saúde e inclusão social. Esses campos são conquistas importantes para os bairros e refletem nosso compromisso em apoiar iniciativas que geram oportunidades, especialmente para crianças e jovens. Barra Mansa pode contar sempre com o nosso apoio em Brasília — destacou a deputada.

Já o vereador Demerson Sérgio, o Deco, ressaltou o impacto positivo dos espaços para o esporte de base no município. “Essa entrega é uma conquista para os moradores e para quem luta diariamente pelo esporte de base. Investir em espaços como esses é investir no futuro, oferecendo alternativas saudáveis de lazer e integração social”, disse o vereador.

Para o vereador Bruno Oliveira, a união de todos foi fundamental para a concretização desses espaços, garantindo aos moradores mais qualidade de vida.

— Quando o poder público trabalha unido, os resultados chegam até a população. Esses campos são fruto de diálogo, parceria e compromisso com as necessidades reais dos bairros — destacou Bruno.

A população também comemorou a entrega dos novos espaços. Morador do Paraíso de Cima, Joaquim Pedroso falou sobre a importância da iniciativa para a comunidade.

— A gente esperava por esse campo há muito tempo. Agora nossos filhos têm um lugar seguro para brincar, treinar e se divertir. Isso valoriza o bairro e traz mais alegria pra todo mundo aqui da Região Leste — concluiu.

Fotos: Paulo Dimas