Homem é preso em Piraí por ameaçar e agredir a companheira grávida

Um homem de 23 anos foi preso, na tarde de sexta-feira (dia 6), durante uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e policiais militares pelos crimes praticados contra sua companheira, uma jovem de 18 anos, grávida de um mês.

“Há cerca de uma semana o casal esteve no hospital após a jovem passar mal e ter confirmada a gravidez. Ontem, após acusá-la de mexer em seu telefone celular, o homem se descontrolou e iniciou as agressões. Puxou os cabelos, empurrou a mulher no chão e arrastou-a para fora da residência, jogou as roupas da jovem na rua, expulsou-a de casa, passou a xingá-la e afirmou que, caso ela retornasse, seria morta. Estamos falando de uma mulher grávida, extremamente vulnerável, que foi submetida a agressões físicas, psicológicas e ameaças de morte dentro do próprio lar”, contou o delegado Antonio Furtado.

Após conseguir sair do local, a vítima procurou a Delegacia de Piraí, onde recebeu acolhimento imediato. Ela foi encaminhada ao hospital para avaliação médica e, em seguida, a operação conjunta retornou ao bairro Casa Amarela em busca do agressor.

“No momento da abordagem, o homem apresentou comportamento agressivo, gritou, criou dificuldades para a ação policial e precisou ser algemado para ser conduzido à delegacia. Mesmo diante da presença policial, ele manteve postura hostil, demonstrando total desprezo pela autoridade e pela gravidade dos fatos”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Na delegacia, foi determinada a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, violência psicológica, tentativa de lesão corporal, uma vez que o atendimento médico não constatou lesões aparentes, e também por desobediência. As penas somadas podem chegar a seis anos de prisão.

“A Polícia Civil deixa claro que crimes contra mulheres, ainda mais quando envolvem gestantes, terão resposta imediata e rigorosa. Em Piraí, agressor doméstico não fica impune”, concluiu Antonio Furtado.

O homem já possui cinco passagens anteriores na polícia por porte de drogas. Em 22 de maio de 2025, invadiu a casa da mãe e a agrediu, chegando a golpear a porta com uma barra de ferro para conseguir entrar.

“Segundo relato da própria mãe, quando o filho faz uso de entorpecentes se torna extremamente agressivo. Se naquela ocasião esse homem tivesse permanecido preso, possivelmente os crimes cometidos contra essa jovem grávida não teriam ocorrido”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

