Operação contra o tráfico apreende drogas no bairro Nove de Abril

A Polícia Militar apreendeu drogas, dinheiro e celulares durante uma ação contra o tráfico de entorpecentes na noite de sábado (dia 7), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada na Rua Jandir Luís da Rocha, após informações apontarem que o local estaria sendo utilizado para a venda de drogas.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) foram até o endereço e encontraram quatro suspeitos, com idades entre 17 e 19 anos. Durante a abordagem, os policiais localizaram, do lado de fora da residência, uma sacola contendo 49 pinos de cocaína. No interior do imóvel, também foram apreendidos dois tabletes de maconha, cerca de R$ 99 em dinheiro e cinco aparelhos celulares.

Segundo a PM, um dos envolvidos admitiu inicialmente a prática do tráfico, alegando dívida com o tráfico local, mas depois os suspeitos passaram a negar a propriedade das drogas. Dois dos envolvidos são menores de idade, e os responsáveis legais foram acionados para acompanhar o procedimento.

Todos os suspeitos foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e liberados após apreciação da autoridade policial. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e todo o material ficou apreendido para investigação.

