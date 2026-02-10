Homem é preso em flagrante ao tentar comprar remédio controlado com receita falsa em VR

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (10) suspeito de usar documento falso para adquirir medicamentos de uso controlado em uma farmácia do bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (DP), após denúncia.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi até o local para averiguar a informação de que o suspeito estaria utilizando uma receita médica falsificada. Durante a abordagem, os agentes confirmaram a irregularidade. O médico que constava no receituário foi contatado e negou a emissão do documento, confirmando a falsificação.

O homem foi conduzido à 93ª DP e autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, previsto no Código Penal. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.