Operação da 90ª DP apreende “super maconha” enviada pelos Correios e prende suspeito em flagrante

Uma operação da 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa impediu a distribuição de drogas conhecidas como “super maconha” e resultou na prisão em flagrante de um homem de cerca de 59 anos, nesta terça-feira (dia 10), em Volta Redonda. A ação ocorreu após trabalho de inteligência que apontou a entrega de entorpecentes na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores monitoravam o local quando um veículo dos Correios parou para realizar a entrega de uma encomenda. A cerca de 50 metros, um homem sinalizou ao entregador e recebeu o pacote. Diante da suspeita de que o material pudesse ser ilícito, os agentes fizeram a abordagem logo após a entrega.

Questionado, o suspeito afirmou que a encomenda não era dele e que costumava receber pacotes para um conhecido, alegando não abrir as embalagens para verificar o conteúdo. No entanto, durante a verificação do pacote, os policiais encontraram aproximadamente 1,2 quilo de skunk – droga conhecida como “super maconha” – além de comprimidos de ecstasy.

De acordo com as investigações, o entorpecente seria fracionado e distribuído na comunidade da Vila Delgado, em Barra Mansa, área que sofre influência da facção criminosa Terceiro Comando.

O homem foi levado para a 90ª DP e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação