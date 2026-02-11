CSN dobra representatividade feminina e cumpre meta pública 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) alcançou, em 2025, um marco relevante em sua trajetória ao dobrar a representatividade feminina em seu quadro de empregados. O percentual passou de 14%, registrado em 2020, para 28%, cumprindo integralmente a meta pública estabelecida pela Companhia.

O avanço reforça o compromisso da CSN com a promoção da diversidade, da inclusão e da equidade de oportunidades em todos os seus segmentos de atuação. O resultado é fruto de uma estratégia estruturada, que inclui revisão de processos de recrutamento e seleção, programas de desenvolvimento, capacitação técnica e estímulo à presença feminina em áreas operacionais, industriais e de liderança.

Na mineração, o crescimento também foi expressivo. A CSN Mineração registrou mais de 27% de mulheres em seu quadro, frente aos 13% apurados em 2019, consolidando uma evolução consistente em um setor historicamente marcado pela predominância masculina.

Para a Companhia, ampliar a participação feminina contribui para o fortalecimento da cultura organizacional, para a construção de ambientes mais diversos e inovadores e para a geração de valor sustentável no longo prazo. A iniciativa integra a agenda ESG do Grupo e está alinhada às melhores práticas de governança corporativa.

Ao cumprir a meta estabelecida, a CSN reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, pautado pelo respeito, pela valorização das pessoas e pela igualdade de oportunidades.

Foto: Divulgação