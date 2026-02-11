Presidente da Câmara acompanha deputado federal Áureo Ribeiro durante visita a obras em Barra Mansa

O presidente da Câmara de Barra Mansa, vereador Paulo Sandro, recebeu na tarde da segunda-feira (dia 9) a visita do deputado federal, Áureo Ribeiro, que na oportunidade acompanhou o andamento das obras que estão sendo realizadas com recursos das emendas que ele indicou para o município. Além disso, o deputado aproveitou a visita para alinhar junto ao presidente o planejamento que será feito para Barra Mansa em 2026, com base nas demandas que também já foram solicitadas pelo prefeito Luiz Furlani.

‘Estive em outras cidades da região e dei uma corrida em Barra Mansa, para encontrar com o vereador Paulo Sandro e com diversos companheiros nossos de caminhada. Conversamos sobre o que está em andamento e sobre o futuro. Recebemos a solicitação do Furlani para um apoio na saúde pública e essa será uma das nossas missões assim que chegar em Brasília. Temos uma grande parceria com o presidente da câmara, Paulo Sandro e isso nos permite avançar nos entendimentos e no diálogo com o Poder Executivo. Aqui foram R$50 milhões de investimento em abastecimento de água, R$ 20 milhões em muros de contenções e mais de R$ 10 milhões investidos em saúde. Então, a gente tem certeza que tem que continuar trabalhando cuidando desse povo com muito carinho e atenção”, que também foi responsável pela verba destinada ao carnaval da cidade.

Conforme detalhou Paulo Sandro, a visita do deputado teve como objetivo ver o andamento das obras que tiveram recursos de emendas parlamentares indicadas por ele. Entre elas, o presidente citou as obras de encostas dos morros localizados na Melchior Porto Nunes, no Verbo Divino, na Rua Elias Geraldine, na Orlandélia e na Rua Santa Bárbara, na Vista Alegre. Na oportunidade, ele também informou sobre as obras de contenção no Morro do Cruzeiro, que serão iniciadas tão logo sejam concluídas as que estão em andamento.

“Todas essas obras receberam emendas do deputado e hoje ele esteve em Barra Mansa para acompanhar de perto. Ele também se inteirou sobre as obras da Estação de Tratamento da Região Leste e ficou muito satisfeito em saber que já houve a licitação e que em breve a empresa responsável montará o canteiro de obras para iniciar a construção”, disse Paulo Sandro.

O deputado visitou ainda as obras do pátio de manobras, os postos de saúde dos bairros São Judas, que em breve será totalmente reformado, e o do Roberto Silveira, que também recebeu investimentos de emendas parlamentares.

“Quero agradecer ao Áureo por ser um deputado que tem muita entrega em Barra Mansa e por ter aportado, somente na saúde, mais de R$10 milhões para cuidar do nosso povo. Fica aqui o nosso agradecimento”, finalizou.

Foto: Divulgação