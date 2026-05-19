Polícia apreende drogas e arma em casa usada para tráfico no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar realizada nesta terça-feira (dia 19) resultou na apreensão de drogas, arma e materiais ligados ao tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A operação foi realizada por agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado Marcus Montez, com apoio do GAT 2 da Polícia Militar.

Durante a ação, os policiais prenderam um homem de 30 anos e apreenderam uma adolescente de 16 anos dentro de uma residência apontada pelas investigações como local utilizado para armazenamento e comercialização de entorpecentes. Segundo a polícia, a região sofre influência de determinada facção criminosa.

No imóvel, os agentes apreenderam 130 pinos de cocaína, seis pedaços de maconha, um revólver calibre 38, cinco munições, um aparelho celular, seis bases carregadoras de rádio transmissor e uma touca ninja.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos não resistiram à abordagem e foram levados para a sede da 90ª DP. A adolescente será apresentada ao Ministério Público. Já o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou ainda que o homem possui oito anotações criminais.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.