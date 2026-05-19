Suspeito de tráfico de drogas é preso em operação na Vila Delgado, em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, ocorrida na tarde desta terça-feira (dia 19), terminou com a prisão em flagrante de um homem de 20 anos na comunidade Vila Delgado, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado Marcus Montez, com apoio do setor tático do GAT II do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado escondido em uma kitnet da comunidade por volta das 15h. Ainda de acordo com os agentes, ele reagiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente um quilo de maconha, material que, conforme as investigações, seria preparado para comercialização no tráfico local.

O homem foi encaminhado para a sede da 90ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possui seis anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

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