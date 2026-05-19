PRF apreende mais de 6 mil embalagens de cocaína após perseguição na BR-393, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de drogas e prendeu um homem em flagrante na manhã desta terça-feira (dia 19), na BR-393, em Barra do Piraí. A ação aconteceu por volta das 7h10, no km 275 da rodovia.

De acordo com a PRF, agentes da Unidade Operacional de Barra do Piraí realizavam uma fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a um Ford Fiesta. O motorista desobedeceu à determinação e fugiu pela rodovia.

Após acompanhamento tático realizado pela viatura da PRF, o condutor, de 41 anos, parou o veículo na pista e ainda tentou escapar a pé por uma área de mata às margens da via, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante a fiscalização no interior do carro, os agentes encontraram dois sacos pretos, com capacidade aproximada de 100 litros, contendo grande quantidade de material entorpecente. Após perícia, o material foi identificado e contabilizado em:

6.003 embalagens de cocaína, entre pinos e trouxinhas, totalizando aproximadamente 13,7 quilos;

488 embalagens de maconha, somando 2,5 quilos;

40 unidades de crack, com peso total de 18,7 gramas.

O homem, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e realizados os demais procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF