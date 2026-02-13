Em agendas no Sul Fluminense, coronel Menezes amplia presença política em meio a especulações eleitorais

Apesar de carioca de nascimento, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, tem concentrado no Sul Fluminense parte relevante de sua agenda pública. Desde que assumiu o comando da corporação, em abril de 2024, intensificou visitas à região, associando sua imagem à expansão de programas de segurança e à instalação de novas estruturas da PM.

A movimentação ocorre em um momento em que a segurança pública ocupa posição central no debate político estadual e em meio a especulações sobre uma possível candidatura do secretário à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Oficialmente, o governo não confirma qualquer projeto eleitoral.

Em Volta Redonda, onde mantém relação próxima com o prefeito Neto (PP), Menezes recebeu manifestações públicas de apoio que ultrapassam o campo institucional. Durante agenda nesta semana, o prefeito associou avanços na segurança local à parceria com o Estado e declarou apoio pessoal ao secretário em eventual disputa eleitoral.

“O Munir que me desculpe, mas vou votar no Menezes”, afirmou, em referência ao irmão, o deputado estadual Munir Neto (PSD).

Interlocutores do Palácio Guanabara afirmam que não há definição sobre candidatura. Nos bastidores, porém, o nome do secretário é citado como possível postulante nas eleições de outubro, embalado pelo protagonismo na área de segurança.

Expansão regional

Na quarta-feira (dia 11), coronel Menezes participou da ampliação do programa “Bairro Presente” para seis bairros de Volta Redonda e da reinauguração do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), na Ilha São João.

A agenda foi acompanhada do anúncio de novas estruturas da Polícia Militar para o município. Segundo o prefeito, Volta Redonda deverá receber uma unidade operacional do Regimento de Polícia Montada (RPMont), a ser instalada na Ilha São João, junto ao Clube Hípico.

Também avançou a implantação da sede regional da Unidade de Polícia Ambiental (UPAm), que atenderá o Médio Paraíba. O projeto arquitetônico ficará sob responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), e a unidade deverá ser construída na área onde funcionaram a antiga Feema e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no bairro Belmonte, informação já antecipada pela Folha do Aço.

“O Estado vai ter três batalhões ambientais, e Volta Redonda será o local de um deles”, afirmou Neto.

Além da UPAm e do RPMont, o município deverá sediar o Batalhão de Ações com Cães (BAC), com atuação regional.

Capital político

Com agendas frequentes no interior, anúncios de investimentos e apoio público de prefeitos, Menezes amplia sua exposição para além da esfera técnica da segurança pública. Em cenário de indefinições eleitorais no estado e com a pauta da segurança no centro do debate, a consolidação de bases regionais pode representar ativo político relevante, ainda que, oficialmente, o secretário mantenha foco exclusivo na gestão da corporação.