32.3 C
V Redonda
sexta-feira, fevereiro 13, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Início Política Em agendas no Sul Fluminense, coronel Menezes amplia presença política em meio...

Em agendas no Sul Fluminense, coronel Menezes amplia presença política em meio a especulações eleitorais

Por
FOLHA DO ACO
-

Apesar de carioca de nascimento, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, tem concentrado no Sul Fluminense parte relevante de sua agenda pública. Desde que assumiu o comando da corporação, em abril de 2024, intensificou visitas à região, associando sua imagem à expansão de programas de segurança e à instalação de novas estruturas da PM.

A movimentação ocorre em um momento em que a segurança pública ocupa posição central no debate político estadual e em meio a especulações sobre uma possível candidatura do secretário à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Oficialmente, o governo não confirma qualquer projeto eleitoral.

Em Volta Redonda, onde mantém relação próxima com o prefeito Neto (PP), Menezes recebeu manifestações públicas de apoio que ultrapassam o campo institucional. Durante agenda nesta semana, o prefeito associou avanços na segurança local à parceria com o Estado e declarou apoio pessoal ao secretário em eventual disputa eleitoral.

“O Munir que me desculpe, mas vou votar no Menezes”, afirmou, em referência ao irmão, o deputado estadual Munir Neto (PSD).

Interlocutores do Palácio Guanabara afirmam que não há definição sobre candidatura. Nos bastidores, porém, o nome do secretário é citado como possível postulante nas eleições de outubro, embalado pelo protagonismo na área de segurança.

Expansão regional

Na quarta-feira (dia 11), coronel Menezes participou da ampliação do programa “Bairro Presente” para seis bairros de Volta Redonda e da reinauguração do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), na Ilha São João.

A agenda foi acompanhada do anúncio de novas estruturas da Polícia Militar para o município. Segundo o prefeito, Volta Redonda deverá receber uma unidade operacional do Regimento de Polícia Montada (RPMont), a ser instalada na Ilha São João, junto ao Clube Hípico.

Também avançou a implantação da sede regional da Unidade de Polícia Ambiental (UPAm), que atenderá o Médio Paraíba. O projeto arquitetônico ficará sob responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), e a unidade deverá ser construída na área onde funcionaram a antiga Feema e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no bairro Belmonte, informação já antecipada pela Folha do Aço.

“O Estado vai ter três batalhões ambientais, e Volta Redonda será o local de um deles”, afirmou Neto.

Além da UPAm e do RPMont, o município deverá sediar o Batalhão de Ações com Cães (BAC), com atuação regional.

Capital político

Com agendas frequentes no interior, anúncios de investimentos e apoio público de prefeitos, Menezes amplia sua exposição para além da esfera técnica da segurança pública. Em cenário de indefinições eleitorais no estado e com a pauta da segurança no centro do debate, a consolidação de bases regionais pode representar ativo político relevante, ainda que, oficialmente, o secretário mantenha foco exclusivo na gestão da corporação.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.