Duas pessoas estão desaparecidas após explosão em terminal da Vibra Energia, em Volta Redonda

Duas pessoas estão desaparecidas após uma explosão registrada por volta de 1h45min da madrugada deste domingo (dia 22) no terminal terrestre da Vibra Energia, localizado na Avenida Integração, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. De acordo com as primeiras informações, teriam ocorrido duas explosões dentro da empresa por volta de 0h40min, no tanque TQ-1310, com capacidade aproximada de 550 mil litros. Após os estrondos, foi constatado ainda vazamento de etanol na área.

Equipes do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foram acionadas e iniciaram o combate às chamas. Até o momento, os militares seguem atuando no local para controlar o incêndio e realizar buscas pelas vítimas. A Folha do Aço apurou que um helicóptero da corporação é aguardado para auxiliar nas buscas.

Policiais militares do 28º Batalhão também foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e acompanharam as buscas e o atendimento às vítimas. Informações preliminares apontam que, após as explosões, duas pessoas teriam se ferido e foram socorridas por ambulância do Corpo de Bombeiros. Outras duas seguem desaparecidas.

Informações extraoficiais dão conta de que duas vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista. Até o momento desta publicação, a unidade não havia confirmado a informação nem fornecido detalhes sobre o estado de saúde delas.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o estrondo provocado pela explosão, que assustou moradores em diferentes pontos da cidade. As chamas atingiram rapidamente a parte superior de um dos tanques da unidade.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas da explosão.

Terminal da Vibra Energia fica ao lado da Transpetro, subsidiária da Petrobras, na Avenida Integração, no bairro Vila Americana (foto Divulgação Transpetro)

Os terminais terrestres funcionam como entrepostos logísticos para diferentes modais de transporte, garantindo o abastecimento de petróleo e derivados, biocombustíveis e gás. A unidade do bairro Vila Americana possui nove tanques, com capacidade nominal total de 28.137 m³, e é responsável pelo fornecimento de álcool, diesel e gasolina às companhias distribuidoras. O terminal recebe óleo combustível por caminhões-tanque e realiza o bombeamento para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Privatização e mudança de nome

A empresa passou a se chamar Vibra Energia após a privatização da antiga BR Distribuidora, concluída em 2020. Desde então, a companhia atua como empresa privada no setor de distribuição de combustíveis.

A reportagem será atualizada assim que a Vibra Energia e o Corpo de Bombeiros se pronunciarem oficialmente.