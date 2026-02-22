27.9 C
V Redonda
domingo, fevereiro 22, 2026
Moradores deixam casas após evacuação preventiva no entorno do terminal da Vibra, na Vila Americana

Moradores das imediações do terminal da Vibra Energia, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, tiveram que deixar suas residências na madrugada deste domingo (dia 22) após determinação das autoridades.

A medida foi adotada de forma preventiva, após a explosão registrada em um tanque de combustível em uma instalação industrial próxima à área residencial. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a evacuação abrange imóveis situados em um raio de 800 metros do local da ocorrência, devido ao risco potencial relacionado ao armazenamento de combustível.

Equipes da Defesa Civil e de órgãos ambientais municipais e estaduais foram acionadas para auxiliar na retirada das famílias e no isolamento da área. O objetivo é garantir a segurança dos moradores enquanto as equipes especializadas atuam no controle da situação.

Ainda não há informação oficial sobre o número exato de residências evacuadas nem sobre o tempo estimado para o retorno dos moradores. Muitos deixaram as casas durante a madrugada, após orientação das equipes que atuam na ocorrência.

As autoridades seguem monitorando o local e orientam que a população respeite as áreas de interdição.

