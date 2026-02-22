24 C
Empresa assegura estadia e transporte para famílias afetadas por interdição no bairro Vila Americana

FOLHA DO ACO
A Vibra Energia garantiu hospedagem e transporte para as famílias que precisaram deixar suas casas devido à evacuação preventiva no bairro Vila Americana. A informação foi divulgada pela Prefeitura na atualização das 16h deste domingo (dia 22).

Segundo o município, a diretoria da empresa está em contato direto com equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para alinhar a logística de acolhimento, garantindo que todos os moradores afetados sejam comunicados, recebam suporte e sejam transportados com segurança.

Moradores que estiverem dentro do perímetro de evacuação e não tiverem para onde ir devem procurar a Sala de Crise instalada na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde estão sendo realizados o atendimento, orientação e encaminhamento das famílias.

A evacuação foi determinada pelo Grupamento de Operações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro como medida preventiva durante a operação de transbordo do álcool remanescente no tanque atingido.

A retirada do produto já foi iniciada, com caminhões-tanque removendo cerca de 180 mil litros de etanol. Outros veículos seguem a caminho para concluir o transbordo dos aproximadamente 350 mil litros que estavam armazenados no momento do acidente.

As ações continuam sendo coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e demais órgãos competentes, seguindo protocolos rigorosos de segurança.

Paralelamente, seguem as buscas pelas duas pessoas desaparecidas, com apoio de drones, embarcações e equipes especializadas em terra.

A Prefeitura informou que permanece mobilizada, acompanhando todas as etapas da operação e mantendo a população atualizada por meio dos canais oficiais.

