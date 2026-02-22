24 C
V Redonda
domingo, fevereiro 22, 2026
Volta Redonda Transbordo de etanol tem início na base da Vibra, em Volta Redonda

Transbordo de etanol tem início na base da Vibra, em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Teve início neste domingo (dia 22) a operação de transbordo do etanol remanescente no tanque atingido na base da Vibra Energia, na Vila Americana, em Volta Redonda. A ação é considerada uma das etapas mais delicadas da ocorrência e mobiliza diversas equipes de emergência.

De acordo com a Prefeitura, os primeiros caminhões-tanque já chegaram ao local e vão retirar cerca de 180 mil litros do produto. Outros veículos estão a caminho para completar a operação, que envolve a retirada de aproximadamente 350 mil litros de álcool que estavam armazenados no tanque no momento do acidente.

O procedimento é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com acompanhamento do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos, além de equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo as autoridades, todo o trabalho segue protocolos rigorosos de segurança.

Durante a operação, permanece em vigor a evacuação preventiva de moradores em um raio de 300 metros ao redor da base, conforme determinação técnica. A área segue isolada para garantir a segurança durante o transbordo.

As buscas pelas duas pessoas desaparecidas continuam de forma ininterrupta, com o uso de drones, embarcações e equipes especializadas em terra.

Segundo a PMVR, foi montada uma estrutura para gerenciamento da crise tem como base a Universidade Federal Fluminense, que está sendo utilizada como “Sala de Crise” pelas equipes envolvidas na ocorrência.

A Prefeitura informou que segue acompanhando a situação em tempo real e reforçou que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais conforme o avanço da operação.

Foto PMVR

