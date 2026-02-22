Transbordo de etanol tem início na base da Vibra, em Volta Redonda

Teve início neste domingo (dia 22) a operação de transbordo do etanol remanescente no tanque atingido na base da Vibra Energia, na Vila Americana, em Volta Redonda. A ação é considerada uma das etapas mais delicadas da ocorrência e mobiliza diversas equipes de emergência.

De acordo com a Prefeitura, os primeiros caminhões-tanque já chegaram ao local e vão retirar cerca de 180 mil litros do produto. Outros veículos estão a caminho para completar a operação, que envolve a retirada de aproximadamente 350 mil litros de álcool que estavam armazenados no tanque no momento do acidente.

O procedimento é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com acompanhamento do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos, além de equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo as autoridades, todo o trabalho segue protocolos rigorosos de segurança.

Durante a operação, permanece em vigor a evacuação preventiva de moradores em um raio de 300 metros ao redor da base, conforme determinação técnica. A área segue isolada para garantir a segurança durante o transbordo.

As buscas pelas duas pessoas desaparecidas continuam de forma ininterrupta, com o uso de drones, embarcações e equipes especializadas em terra.

Segundo a PMVR, foi montada uma estrutura para gerenciamento da crise tem como base a Universidade Federal Fluminense, que está sendo utilizada como “Sala de Crise” pelas equipes envolvidas na ocorrência.

A Prefeitura informou que segue acompanhando a situação em tempo real e reforçou que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais conforme o avanço da operação.

Foto PMVR