Homem é baleado na nuca no bairro São João, em VR

Um homem de 27 anos foi baleado na nuca na madrugada deste domingo (dia 22), em Volta Redonda. O caso aconteceu na Rua São João, no bairro de mesmo nome, e foi registrado como tentativa de homicídio.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada por meios próprios na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, após ser atingida por um disparo de arma de fogo. Aos agentes do 28º Batalhão, ele relatou que havia chegado a uma boate na região quando ouviu o disparo, antes mesmo de entrar no estabelecimento. Em seguida, afirmou não se recordar de mais detalhes sobre o ocorrido.

De acordo com o relato, um amigo que o acompanhava o colocou em um carro e o levou até o hospital, deixando o local logo depois. A vítima não soube informar características de um possível autor do disparo.

Ainda conforme a PM, o homem está fora de risco e não precisará passar por cirurgia, mas permanece em observação médica por 24 horas. A ocorrência foi apresentada na 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.