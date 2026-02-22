Operação com caminhões para retirada de álcool é preparada; área segue interditada em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda divulgou, na tarde deste domingo (dia 22), uma atualização consolidada sobre a ocorrência registrada na base da Vibra Energia, na Vila Americana. O caso mobiliza equipes desde a madrugada e provocou a interdição da área, além da evacuação preventiva de moradores.

De acordo com as informações oficiais, o tanque envolvido no acidente tem capacidade para 2 milhões de litros de álcool e armazenava cerca de 350 mil litros no momento da ocorrência. A empresa informou às autoridades que realizava um serviço de manutenção com solda quando houve o incidente.

Até o momento, há a confirmação de uma pessoa ferida, que permanece em estado grave no Hospital São João Batista, além de duas pessoas desaparecidas.

O incêndio foi controlado ainda pela manhã por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o uso de espuma, seguindo protocolos técnicos de segurança para esse tipo de ocorrência.

Segundo a PMVR, após a conclusão da perícia, será iniciado o procedimento de transbordo do material remanescente no tanque — considerado um dos momentos mais delicados da operação. Para isso, caminhões da Transpetro são aguardados para realizar o transporte do combustível.

Como medida preventiva, o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos determinou a evacuação de moradores em um raio de 300 metros ao redor da base. As ações estão sendo coordenadas pelo coronel Valério Januzzi, que comanda os trabalhos no local.

“Equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria de Assistência Social atuam de forma integrada. A Assistência Social está responsável pelo acolhimento e orientação das famílias afetadas pela evacuação”, informou o governo municipal.

A Prefeitura informou ainda que mantém contato direto com a empresa responsável pelo armazenamento do combustível, cobrando medidas rápidas para garantir a segurança da população e a normalização da situação.

As autoridades reforçam que todas as decisões estão sendo tomadas com base em critérios técnicos e que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais do município.

Foto: Adriana Cópio