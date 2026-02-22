Vibra diz que incêndio foi controlado e que não há risco de desabastecimento em Volta Redonda

A Vibra Energia informou que o incêndio registrado na madrugada deste domingo (dia 22) em sua base no bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi controlado e que não há risco de desabastecimento de combustíveis na região. Segundo a companhia, houve uma explosão seguida de incêndio em um dos tanques de armazenamento durante atividade de manutenção de equipamentos.

No momento do acidente, três funcionários de uma empresa terceirizada atuavam no local. Um deles foi encaminhado ao hospital e, de acordo com a empresa, está em estado estável. Os outros dois permanecem desaparecidos.

A Vibra informou que suas equipes seguem no local junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro nas buscas pelos trabalhadores.

Ainda conforme a nota, o ambiente já foi considerado seguro e o incêndio controlado, sem impactos ao meio ambiente.

A empresa declarou que está prestando apoio às vítimas e às famílias, além de acompanhar a assistência oferecida pela terceirizada responsável pelos trabalhadores. Paralelamente, uma equipe interna foi mobilizada para apurar as causas do acidente, e a companhia afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Sobre o abastecimento, a Vibra destacou que acionou rotas logísticas alternativas para garantir o atendimento aos clientes. O polo supridor da região será temporariamente remanejado para as bases de Duque de Caxias (RJ) e São José dos Campos (SP).

Privatização e mudança de nome

A empresa passou a se chamar Vibra Energia após a privatização da antiga BR Distribuidora, concluída em 2020. Desde então, a companhia atua como empresa privada no setor de distribuição de combustíveis.

As causas da explosão serão apuradas.