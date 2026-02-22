22.6 C
V Redonda
segunda-feira, fevereiro 23, 2026
Volta Redonda Prefeitura de VR transfere vizinhos de base de combustíveis para hotel

Prefeitura de VR transfere vizinhos de base de combustíveis para hotel

Por
FOLHA DO ACO
-

A Prefeitura de Volta Redonda informou, na noite deste domingo (dia 22), que 118 pessoas, integrantes de 41 famílias, foram encaminhadas preventivamente para um hotel da cidade após a explosão registrada em um tanque de combustíveis na base da Vibra Energia, na Vila Americana.

De acordo com o governo municipal, todas as famílias residem em áreas próximas ao local do acidente. A medida foi adotada por precaução, com oferta de transporte, acolhimento e hospedagem, garantindo proteção e tranquilidade aos moradores neste momento considerado delicado.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) enviou equipe técnica ao município e determinou a interdição das operações na base, reforçando o rigor das apurações e dos procedimentos de segurança.

A empresa responsável informou que está providenciando o deslocamento para Volta Redonda dos familiares da vítima internada no Hospital São João Batista, além dos parentes dos trabalhadores desaparecidos, que são de outros estados. Segundo a nota, será garantido apoio logístico e estrutura para recebê-los na cidade.

O trabalho de transbordo do material remanescente no tanque atingido continua em andamento. Por questões de segurança, a operação ocorre de forma mais lenta que o inicialmente previsto, seguindo protocolos técnicos específicos.

As equipes de resgate aguardam a conclusão do transbordo, ou ao menos que a operação atinja um nível considerado seguro, para iniciar as buscas pelos desaparecidos no interior do tanque atingido pela explosão.

Ainda segundo a Prefeitura, o foco neste momento está na segurança das equipes envolvidas, na assistência às famílias e na continuidade das buscas. O município informou que seguirá acompanhando cada etapa da operação e manterá a população atualizada.

