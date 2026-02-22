Prefeitura de VR transfere vizinhos de base de combustíveis para hotel

A Prefeitura de Volta Redonda informou, na noite deste domingo (dia 22), que 118 pessoas, integrantes de 41 famílias, foram encaminhadas preventivamente para um hotel da cidade após a explosão registrada em um tanque de combustíveis na base da Vibra Energia, na Vila Americana.

De acordo com o governo municipal, todas as famílias residem em áreas próximas ao local do acidente. A medida foi adotada por precaução, com oferta de transporte, acolhimento e hospedagem, garantindo proteção e tranquilidade aos moradores neste momento considerado delicado.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) enviou equipe técnica ao município e determinou a interdição das operações na base, reforçando o rigor das apurações e dos procedimentos de segurança.

A empresa responsável informou que está providenciando o deslocamento para Volta Redonda dos familiares da vítima internada no Hospital São João Batista, além dos parentes dos trabalhadores desaparecidos, que são de outros estados. Segundo a nota, será garantido apoio logístico e estrutura para recebê-los na cidade.

O trabalho de transbordo do material remanescente no tanque atingido continua em andamento. Por questões de segurança, a operação ocorre de forma mais lenta que o inicialmente previsto, seguindo protocolos técnicos específicos.

As equipes de resgate aguardam a conclusão do transbordo, ou ao menos que a operação atinja um nível considerado seguro, para iniciar as buscas pelos desaparecidos no interior do tanque atingido pela explosão.

Ainda segundo a Prefeitura, o foco neste momento está na segurança das equipes envolvidas, na assistência às famílias e na continuidade das buscas. O município informou que seguirá acompanhando cada etapa da operação e manterá a população atualizada.