Corpos de dois trabalhadores são encontrados em tanque após acidente na base da Vibra em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Foram localizados na madrugada desta segunda-feira (dia 23) os corpos dos dois trabalhadores que estavam desaparecidos desde o acidente registrado na base da Vibra Energia, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. A informação foi confirmada pela Prefeitura.

Segundo o município, os dois homens, de 28 e 29 anos, foram encontrados por volta das 3h40 no interior do tanque atingido pela explosão. Para permitir o acesso com segurança, o restante do álcool que ainda estava no reservatório continua sendo retirado pelas equipes que atuam na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros informou que o risco de novas explosões foi descartado. Com isso, cerca de 118 moradores — que haviam deixado suas casas na Vila Americana por medida de segurança — já estão autorizados a retornar às residências.

Desde o início da ocorrência, equipes atuaram de forma contínua nas buscas e na operação de transbordo do material, considerada uma das etapas mais delicadas da ação.

O prefeito Neto (PP) manifestou pesar pelas mortes e solidariedade às famílias. “Hoje é um dia de tristeza para Volta Redonda. Acompanhamos cada etapa desse trabalho com esperança no coração. Infelizmente, o desfecho não foi o que todos desejávamos. Que Deus conforte as famílias e que possamos, como cidade, nos unir em oração e solidariedade”, declarou.

A Prefeitura informou que está prestando apoio às famílias das vítimas e reforçou que as investigações sobre as causas do acidente seguem sob responsabilidade dos órgãos competentes, com acompanhamento do governo municipal.

As autoridades destacaram que, a partir de agora, o foco é o acolhimento aos familiares e o respeito à memória das vítimas. Aproximadamente 30 militares do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) seguem atuando no local, sob o comando do tenente Gladson Araújo.

