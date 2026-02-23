23 C
Início Polícia 28º Batalhão de Polícia Militar inicia instalação de câmeras em viaturas

O 28º Batalhão de Polícia Militar começou a instalar câmeras embarcadas em viaturas operacionais que atuam na região. A medida integra investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Segundo a corporação, a previsão é de que as viaturas que atendem Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro recebam o equipamento de forma gradual.

As câmeras possuem sistema de reconhecimento facial e leitura automática de placas (OCR). O equipamento é integrado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da Subsecretaria de Comando e Controle (SSCC).

O sistema também grava áudio interno e externo das viaturas e permite acompanhamento em tempo real.

De acordo com o batalhão, a medida faz parte das ações de atualização tecnológica da PM.

