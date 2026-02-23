Prefeito anuncia operação da Light para reforçar fornecimento de energia em Rio Claro

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi (PP), recebeu nesta segunda-feira (dia 23) representantes da Light para anunciar uma operação que será realizada no município com o objetivo de melhorar o fornecimento de energia elétrica.

A ação contará com 14 veículos — sendo nove caminhões e cinco carros de apoio — e cerca de 50 profissionais, que irão atuar em todos os distritos da cidade. A iniciativa prevê reforço nas equipes de campo, manutenção preventiva e atendimento a demandas como poda de árvores e outros serviços relacionados à rede elétrica.

Segundo o prefeito, a operação amplia a estrutura disponível no município. “É um reforço significativo de estrutura e pessoal, que vai permitir ampliar o atendimento e melhorar a qualidade do fornecimento para a nossa população”, afirmou.

Babton agradeceu ao presidente da Light, Alexandre Nogueira Ferreira, pela destinação das equipes para o município. Ele também destacou o apoio do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB), que, segundo ele, tem intermediado junto à concessionária a ampliação do efetivo para cidades da região, além do apoio dos vereadores de Rio Claro.