23 C
V Redonda
terça-feira, fevereiro 24, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Início Região Prefeito anuncia operação da Light para reforçar fornecimento de energia em Rio...

Prefeito anuncia operação da Light para reforçar fornecimento de energia em Rio Claro

Por
FOLHA DO ACO
-

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi (PP), recebeu nesta segunda-feira (dia 23) representantes da Light para anunciar uma operação que será realizada no município com o objetivo de melhorar o fornecimento de energia elétrica.

A ação contará com 14 veículos — sendo nove caminhões e cinco carros de apoio — e cerca de 50 profissionais, que irão atuar em todos os distritos da cidade. A iniciativa prevê reforço nas equipes de campo, manutenção preventiva e atendimento a demandas como poda de árvores e outros serviços relacionados à rede elétrica.

Segundo o prefeito, a operação amplia a estrutura disponível no município. “É um reforço significativo de estrutura e pessoal, que vai permitir ampliar o atendimento e melhorar a qualidade do fornecimento para a nossa população”, afirmou.

Babton agradeceu ao presidente da Light, Alexandre Nogueira Ferreira, pela destinação das equipes para o município. Ele também destacou o apoio do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB), que, segundo ele, tem intermediado junto à concessionária a ampliação do efetivo para cidades da região, além do apoio dos vereadores de Rio Claro.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.