Polícia Civil conclui inquérito e indicia quatro pela morte de Wesley em VR

A 93ª Delegacia de Polícia concluiu nesta segunda-feira (dia 23) o inquérito que apurou o desaparecimento e a morte de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, ocorridos na noite de 21 de outubro de 2025. Quatro pessoas foram indiciadas por extorsão mediante restrição de liberdade com resultado morte, ocultação de cadáver, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que ofereceu denúncia já recebida pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o registro do desaparecimento. “Foi realizado um trabalho minucioso, com levantamento de informações de inteligência, oitivas de testemunhas, análise de dados, quebras de sigilo autorizadas judicialmente e diligências em campo”, informou a unidade.

As apurações da 93ª DP apontaram que Wesley teria sido alvo de represália de traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que atua nos bairros Siderlândia e Açude. Segundo a distrital, integrantes do tráfico local descobriram que ele realizava comércio de entorpecentes de forma autônoma em área controlada pela organização criminosa, o que teria motivado a ação.

Conforme a investigação, na noite do desaparecimento, Wesley foi abordado enquanto realizava entrega de drogas, mantido sob restrição de liberdade em praça pública e, posteriormente, levado para uma área de mata, onde permaneceu sob vigilância armada por cerca de três horas. Sob grave ameaça com emprego de arma de fogo, foi coagido a realizar transferências bancárias via PIX que totalizaram R$ 9,4 mil.

“Mesmo após o pagamento, a vítima não foi libertada”, destaca o inquérito. O corpo segue em local não identificado.

O trabalho investigativo identificou quatro pessoas diretamente envolvidas. Dois são apontados como executores do sequestro, da coação para as transferências e da ocultação do cadáver. Eles estão foragidos, com mandados de prisão expedidos. Outros dois investigados encontram-se presos preventivamente: um por fornecer a conta bancária utilizada para receber e pulverizar os valores extorquidos, e outro por conduzir a motocicleta da vítima até o Complexo do Alemão, onde o veículo e o celular teriam sido revertidos em favor da organização criminosa.

Durante as buscas pelo corpo, equipes da 93ª DP relataram terem sido recebidas a tiros em duas ocasiões por traficantes ligados à mesma facção. Em resposta, foram deflagradas operações repressivas nos bairros Siderlândia, Açude e Jardim Belmonte.

“As ações resultaram na prisão de pelo menos 12 traficantes e na derrubada de uma ‘seteira’ utilizada para ataques contra forças de segurança”, informou a Polícia Civil.

Mesmo diante de pressões externas durante o curso das investigações, os trabalhos não foram interrompidos, conforme informou a 93ª DP. “A apuração seguiu de forma técnica, fundamentada em provas e respaldada por decisões judiciais, culminando na identificação da dinâmica criminosa e dos responsáveis”, ressaltou a unidade.

O caso

Morador do bairro Belo Horizonte, Wesley foi visto pela última vez por volta das 22h do dia 21 de outubro de 2025, após sair do curso de Enfermagem da Cruz Vermelha, em Barra Mansa. Segundo a família, ele trabalhava em uma farmácia de manipulação e também atuava como mototaxista por aplicativo para complementar a renda. Wesley era pai de um menino de 6 anos.

Desde o desaparecimento, a mãe dele, Rosilene dos Santos Silva, utilizou as redes sociais para pedir ajuda. Em diversos vídeos publicados na internet, ela fez apelos por informações que pudessem levar ao paradeiro do filho. “Eu só quero uma resposta, quero saber onde está o meu filho”, disse em uma das gravações.

As diligências continuam para localizar o corpo da vítima e capturar os dois executores que permanecem foragidos.