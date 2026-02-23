Resende: ‘Programa Bairro Legal’ leva mutirão de serviços de manutenção no Morro do Machado e Morro do Batista

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está realizando as ações do “Programa Bairro Legal” no Morro do Machado e no Morro do Batista a partir desta segunda-feira (23). O objetivo do programa é promover mutirões de limpeza, manutenção e conservação urbana através da mobilização intersetorial da gestão municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, as atividades incluem varrição de ruas, capina, retirada de entulho, poda de árvores, desobstrução de esgotos, tapa-buraco, pintura de guias e sinalização viária, além de manutenção das praças e da iluminação pública. Além disso, o setor de Vigilância em Saúde de Resende vai atuar através de um mutirão de combate à Dengue. Os trabalhos são realizados simultaneamente, através do empenho de vários profissionais, e seguem até o fim da semana.

O ‘Programa Bairro Legal’ já beneficiou, nos últimos meses, os bairros Monet, Jardim Alegria, Jardim Beira Rio, Mauá, Lote 10, Surubi Novo e Surubi Velho. Os próximos destinos serão divulgados através dos portais oficiais da Prefeitura de Resende.

– A ideia é promover uma sequência de melhorias em cada local beneficiado ao mesmo tempo e otimizar os serviços públicos com eficiência. A gestão municipal mobiliza equipes de diferentes segmentos para dar agilidade através do Programa Bairro Legal. Iniciamos, nesta segunda-feira, mais uma etapa importante e que vai levar melhorias para o Morro do Machado e o Morro do Batista. Seguimos atentos e monitorando os bairros e demandas da população – explicou a secretária municipal de Obras e Serviços Públicos, Camila Carvalho Moreira.