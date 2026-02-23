PRF apreende quase 1,5 tonelada de maconha na Serra das Araras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite deste domingo (dia 22), cerca de 1,5 tonelada de maconha durante uma ação na Serra das Araras, na altura do km 233, na Dutra.

Agentes da 7ª Delegacia abordaram um caminhão, com placas de Cascavel, após receberem informações de que o veículo havia desviado de duas barreiras fiscais. Durante a abordagem, o motorista, de 38 anos, apresentou nervosismo e não soube informar com precisão o destino da carga transportada. Diante das inconsistências, os agentes realizaram uma vistoria no caminhão.

Sob a lona, foram encontrados diversos invólucros embalados com fita adesiva. Dentro deles, havia tabletes de maconha. Segundo a PRF, para dificultar a fiscalização, peças pesadas de tratores e maquinários agrícolas foram posicionadas estrategicamente sobre a droga, exigindo a retirada do material para acesso aos entorpecentes.

Após perícia, foi constatado o total de 1.495 quilos de maconha.

O condutor optou por permanecer em silêncio e não informou a origem nem o destino da carga. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.