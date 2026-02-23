Polícia Civil prende traficante de drogas condenado em Resende

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-POLINTER) prenderam, no sábado (dia 21), um homem condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi capturado em Resende, no interior do Rio.

De acordo com as investigações, o traficante é envolvido com uma facção criminosa e, anteriormente, em 2018, o criminoso já havia sido preso vendendo drogas. Com ele, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes.

Após trabalhos estratégicos de inteligência da unidade, o bandido foi localizado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.