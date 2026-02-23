25 C
V Redonda
segunda-feira, fevereiro 23, 2026
Polícia apreende grande quantidade de entorpecentes no Paraíso, em Barra Mansa

Polícia apreende grande quantidade de entorpecentes no Paraíso, em Barra Mansa

FOLHA DO ACO
Uma ação do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e materiais ligados ao tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 23), no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 14h40min, após denúncia encaminhada ao Disque Denúncia por meio do Ministério Público, relatando que um apartamento do Bloco 2 estaria sendo utilizado para armazenamento de drogas.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) e do Serviço Reservado (P2) foram ao endereço informado, na Rua Antônio Geraldo Pacheco Colen. No local, os policiais encontraram a porta do imóvel entreaberta e, ainda do lado de fora, já era possível visualizar caixas contendo frascos de lança-perfume.

Diante da situação de flagrante, as equipes entraram no apartamento e realizaram a apreensão de 220 frascos cheios de lança-perfume, 19 balas da mesma substância, três trouxinhas de maconha, 1.370 etiquetas com a inscrição “Moral de Cria Pó de R$ 5”, 150 ependorffs vazios, além de uma roupa camuflada, uma bateria de rádio, uma identidade e R$ 49,75 em dinheiro.

Segundo a PM, não houve acusados detidos na ação.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

