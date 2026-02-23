Polícia apreende grande quantidade de entorpecentes no Paraíso, em Barra Mansa

Uma ação do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e materiais ligados ao tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 23), no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 14h40min, após denúncia encaminhada ao Disque Denúncia por meio do Ministério Público, relatando que um apartamento do Bloco 2 estaria sendo utilizado para armazenamento de drogas.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) e do Serviço Reservado (P2) foram ao endereço informado, na Rua Antônio Geraldo Pacheco Colen. No local, os policiais encontraram a porta do imóvel entreaberta e, ainda do lado de fora, já era possível visualizar caixas contendo frascos de lança-perfume.

Diante da situação de flagrante, as equipes entraram no apartamento e realizaram a apreensão de 220 frascos cheios de lança-perfume, 19 balas da mesma substância, três trouxinhas de maconha, 1.370 etiquetas com a inscrição “Moral de Cria Pó de R$ 5”, 150 ependorffs vazios, além de uma roupa camuflada, uma bateria de rádio, uma identidade e R$ 49,75 em dinheiro.

Segundo a PM, não houve acusados detidos na ação.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.