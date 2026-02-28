Hospital do Retiro recebe certificação internacional por atendimento a AVC

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta semana a certificação Platinum Status – WSO Angels, concedida pela World Stroke Organization (WSO). O reconhecimento é destinado a unidades de saúde que seguem protocolos internacionais no atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Volta Redonda é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a alcançar essa certificação no nível Platinum. O Hospital São João Batista (HSJB) também foi reconhecido pela iniciativa.

A certificação integra o projeto Angels, programa internacional que estimula a adoção de protocolos padronizados baseados em evidências científicas, com foco na redução de sequelas e mortalidade por AVC.

Atendimento tempo-dependente

O AVC é considerado uma emergência médica em que o tempo de resposta é decisivo para o prognóstico do paciente. “O AVC é uma emergência médica tempo-dependente. Cada minuto conta. Quanto mais rápido o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as chances de recuperação sem sequelas”, afirmou a diretora-geral do Hospital do Retiro e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

Segundo ela, o selo Platinum reconhece o desempenho da unidade em indicadores como o chamado “tempo porta-agulha”, intervalo entre a chegada do paciente e o início da administração do medicamento trombolítico, quando indicado.

“A conquista do selo Platinum demonstra que o Hospital do Retiro atua com excelência no tempo ‘porta-agulha’, na organização da linha de cuidado, na atuação integrada entre equipes médica e de enfermagem, no diagnóstico por imagem e regulação”, acrescentou Márcia.

Parceria e capacitação

A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Programa Angels teve início em julho de 2024, envolvendo as secretarias municipais de Saúde e de Educação. O programa é coordenado pela farmacêutica Boehringer Ingelheim e conta com apoio da World Stroke Organization.

A iniciativa atua em duas frentes: capacitação das equipes de saúde para atendimento a pacientes com suspeita de AVC e educação preventiva por meio do projeto Fast Heroes, voltado a crianças, com foco na identificação precoce dos sintomas da doença.

De acordo com o município, o reconhecimento contempla cidades aptas a oferecer atendimento integral a vítimas de AVC. Em Volta Redonda, além do Hospital do Retiro e do Hospital São João Batista, foram capacitados a UPA Santo Agostinho, as unidades da Atenção Primária e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo encaminhamento adequado dos casos.

O Samu do município também recebeu o nível Diamante no Angels Awards, premiação destinada a serviços de emergência.

Estrutura da rede

A rede municipal de urgência e emergência de Volta Redonda conta atualmente com quatro portas de entrada: o Hospital São João Batista, o Hospital do Retiro, o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no bairro Aterrado, e a UPA Santo Agostinho. O município possui ainda 46 unidades de Atenção Primária à Saúde.