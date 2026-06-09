Homem é preso em Piraí com 35 pinos de cocaína e diz que parte da droga seria entregue a um amigo

Policiais militares prenderam, na manhã de segunda-feira (dia 8), um homem de 23 anos acusado de tráfico de drogas, em Piraí. O flagrante ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 258. Durante patrulhamento de rotina, os agentes desconfiaram da atitude do suspeito, que estava parado próximo a um ponto de ônibus, e decidiram realizar a abordagem. Com ele, foram encontrados 35 pinos de cocaína, todos prontos para comercialização.

“Não existe autorização para alguém adquirir droga para repassar a outra pessoa. A lei é clara: quem transporta, guarda ou entrega entorpecentes também pratica o crime de tráfico, ainda que não haja venda direta”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Na delegacia, o suspeito tentou justificar a posse do material, afirmando que parte da droga seria para consumo próprio e que o restante seria entregue a um amigo. “Essa versão não se sustenta. Ele não soube informar o nome do suposto destinatário nem explicar as circunstâncias dessa entrega, o que reforçou os indícios de atividade criminosa. Dizer que a droga seria para um amigo não reduz a gravidade do fato. Pelo contrário, demonstra a intenção de distribuição, o que caracteriza o tráfico de drogas”, explicou o delegado Antonio Furtado.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão, e será transferido ainda hoje para a Casa de Custódio no bairro Roma, em Volta Redonda. “Como delegado, não posso ignorar alguém que transporta droga e admite que iria entregá-la a outra pessoa. A atuação das polícias foi correta e necessária para interromper essa cadeia criminosa”, destacou o delegado Antonio Furtado.

A Polícia Civil e a Polícia Militar reforçam que seguem atuando de forma integrada para combater o tráfico de drogas na região e impedir que drogas cheguem à população, especialmente a crianças e adolescentes.

“Estamos no mês do Junho Branco, dedicado à conscientização e combate às drogas. É fundamental lembrar que o problema não se limita ao usuário. O tráfico gera violência, destrói famílias e alimenta uma cadeia de crimes que afeta toda a sociedade. Entregar droga a alguém não é ajudar. É empurrar essa pessoa para a dependência, para a doença e, muitas vezes, para a prisão ou até a morte. Amizade de verdade é aquela que protege. A do tráfico termina na delegacia”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.