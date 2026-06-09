Trio é preso com seis tabletes de maconha na Dutra, em Piraí

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (dia 8) durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ocorrência foi registrada por volta das 17h15, na altura do km 243 da rodovia, na pista sentido São Paulo.

Segundo a PRF, agentes da equipe Alfa da 7ª Delegacia realizavam policiamento ostensivo quando tiveram a atenção voltada para um Fiat Palio Fire Flex, de cor prata, com placas de Barra do Piraí. O veículo foi abordado e os policiais identificaram que havia três ocupantes: dois homens e uma mulher.

Ainda de acordo com a corporação, durante a fiscalização os três informaram possuir passagens pela polícia. Ao realizarem buscas no interior do automóvel, os agentes sentiram um odor característico e encontraram uma mochila sobre o banco traseiro contendo seis tabletes de maconha de tamanhos variados.

Os três ocupantes foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O peso total da droga apreendida está estimado em cerca de 4 kg.

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