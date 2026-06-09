Perseguição e troca de tiros na Dutra terminam com carro roubado recuperado e suspeito preso em Piraí

Um veículo roubado foi recuperado e um suspeito acabou preso após uma perseguição seguida de troca de tiros com policiais militares do Posto 3.11 de Piraí, subordinado ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPTran). A ação ocorreu na noite de segunda (dia 8) para terça-feira (dia 9), em Piraí.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que o automóvel, produto de roubo, estaria saindo da Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, com destino ao município de Piraí. Ao tentarem abordar o veículo, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motorista, iniciando uma fuga pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo.

Ainda segundo a corporação, durante o acompanhamento, na altura do bairro Jaqueira, os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Os agentes reagiram para interromper a ação criminosa.

Ao fim da ocorrência, um dos suspeitos foi baleado e detido. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, permanecendo sob custódia policial. Um segundo envolvido conseguiu fugir para uma área de mata e, até o momento, não havia sido localizado.

O veículo roubado foi recuperado e a ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.

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