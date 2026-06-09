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Homicídio em BM: Jovem de 23 anos é morto a tiros no bairro Piteiras

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FOLHA DO ACO
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Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (dia 9), no loteamento Chinês, localizado no bairro Piteiras, em Barra Mansa. Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada.

O crime ocorreu na Rua B. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, encontraram o rapaz já sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo.

Policiais militares estiveram na cena do crime, isolaram a área e acionaram a perícia para os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas e, até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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