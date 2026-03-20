Dia Mundial da Saúde Bucal: lei prevê presença de dentistas em CTIs e é destacada por vereador em Volta Redonda

Nesta sexta-feira (dia 20), quando é celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, o vereador Paulinho do Raio-X citou a lei que determina a presença de dentistas em Unidades de Terapia Intensiva (CTIs) em Volta Redonda. A medida foi proposta pelo parlamentar e passou a ser discutida em outras cidades.

A legislação, conhecida como “Lei do Dentista no CTI”, trata da inclusão do cirurgião-dentista nas equipes hospitalares. De acordo com dados citados pelo vereador, a atuação desses profissionais pode reduzir infecções respiratórias em pacientes entubados.

A proposta foi apresentada em Volta Redonda e passou a ser referência em debates sobre odontologia hospitalar em outros municípios e estados. Segundo Paulinho do Raio-X, há articulação com parlamentares para divulgação dos resultados observados com a aplicação da lei.

“Muita gente acha que dentista é só para estética ou dor de dente, mas no CTI, o dentista é quem evita que uma bactéria da boca desça para o pulmão e mate o paciente. Minha lei em Volta Redonda provou que isso economiza dinheiro público e, acima de tudo, salva vidas. É um orgulho ver essa ideia rodando o Brasil”, afirmou o vereador.

Entre os pontos apontados estão a redução de infecções, a diminuição do tempo de internação e a redução de gastos com medicamentos utilizados no tratamento de infecções hospitalares.

O vereador também citou a data como um momento para discutir a relação entre saúde bucal e condições gerais de saúde.