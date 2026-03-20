Homem é preso por suspeita de furtar produtos em comércio de Volta Redonda

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (dia 20) suspeito de furtar produtos de um estabelecimento comercial no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h30, na Avenida dos Mineiros. A guarnição foi acionada após denúncia de furto no local.

Ao chegarem, os policiais fizeram contato com os envolvidos e conduziram as partes para a delegacia. Durante a ação, foram apreendidos itens como peças de carne, um facão e um odorizante.

Após análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso. O caso foi registrado na delegacia da área e será investigado pela Polícia Civil.

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