Grávida denuncia agressões e PM apreende arma em residência em Volta Redonda

Uma mulher de 35 anos denunciou ter sido vítima de violência doméstica na manhã deste sábado (dia 21), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 32 dentro da casa do casal.

De acordo com informações do 28º BPM, os agentes foram acionados por volta das 11h para verificar uma denúncia de agressão contra mulher. No local, a vítima relatou que havia sido agredida pelo companheiro, de 35 anos, e que está grávida dele. Segundo o depoimento, o homem também teria impedido que ela deixasse a residência e feito ameaças caso a polícia fosse acionada.

A mulher informou ainda que o suspeito mantinha uma arma de fogo guardada em um armário trancado. Com autorização da vítima, os policiais realizaram a abertura do móvel e encontraram uma espingarda calibre 32.

O suspeito não estava na residência no momento da chegada da equipe. A arma foi apreendida e levada para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como violência doméstica e posse irregular de arma de fogo.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.