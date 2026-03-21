Morre em Volta Redonda o ex-jogador do Voltaço e treinador de futebol Almir Guedes, aos 67 anos

Morreu neste sábado (dia 21), em Volta Redonda, o professor, treinador de futebol e ex-jogador do Voltaço Almir Guedes da Silva, aos 67 anos. Ele estava internado no Hospital São João Batista, mas a causa da morte não foi divulgada. O velório acontece a partir das 16h30 no Cemitério Portal da Saudade e o sepultamento está marcado para domingo, às 10h30.

Almir Guedes teve trajetória marcada pela atuação no esporte local, especialmente na formação de atletas e no desenvolvimento do futebol de base. Jogou no Volta Redonda, no Vasco da Gama e no Siderantim. Ao longo da carreira, destacou-se pelo trabalho à frente de equipes e projetos voltados à revelação de jovens talentos na região.

Entre os momentos de maior reconhecimento profissional, recebeu o prêmio de Técnico Revelação do Ano, concedido pelo Sindicato dos Treinadores de Futebol, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. A homenagem destacou o trabalho desenvolvido no futebol feminino do Voltaço, onde conquistou título estadual e contribuiu para o fortalecimento da modalidade no estado.

Além disso, Almir também esteve à frente das categorias de base do Atlético Real, projeto voltado à inclusão de jovens no esporte por meio do futebol. Na ocasião, foi escolhido pela diretoria pela competência técnica e pelo perfil formador, com atuação direta na estruturação das equipes e na captação de novos atletas.

Conhecido no meio esportivo pela dedicação e pelo compromisso com a formação de atletas, Almir Guedes deixa um legado no futebol regional, marcado pela valorização do esporte como ferramenta de educação e inclusão social.