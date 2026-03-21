Jovem é encontrado morto em Volta Redonda

Um homem de 24 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (dia 21) na Rua Cordeiro, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O caso é investigado como homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após comunicação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para verificar a ocorrência. No local, os agentes encontraram o corpo da vítima já sem vida.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou a coleta de materiais que podem ajudar na investigação. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a PM, a vítima possuía anotações criminais anteriores. A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.