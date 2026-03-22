Adolescente de 13 anos é flagrado com drogas em área conhecida por tráfico em Barra Mansa

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na noite de sábado (dia 21) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do 28º BPM durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição passava pela Avenida Major José Bento, nas proximidades de uma passagem de nível, quando identificou o jovem em atitude considerada suspeita, em um ponto já conhecido pela prática de tráfico.

Ao perceber a aproximação da viatura, o adolescente teria escondido uma sacola plástica em um dos pilares da ponte e caminhado em direção aos agentes. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, após buscas no local indicado, os policiais localizaram a sacola, que continha pequenas quantidades de cocaína e crack, além de um aparelho celular.

O menor foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Segundo a PM, ele foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo ouvido e liberado em seguida.

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