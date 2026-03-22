Polícia apreende cocaína em imóvel aparentemente abandonado em Pinheiral

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de um quilo de cocaína na noite de sábado (dia 21), no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. O material foi encontrado em um imóvel que, segundo os agentes, aparentava estar desocupado.

De acordo com informações do 28º BPM, a equipe do PATAMO foi até a Rua Nossa Senhora das Graças após receber denúncia de que um suspeito estaria escondendo drogas no endereço. Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram o indivíduo citado.

Durante a verificação, os agentes constataram que o imóvel estava fechado e, aparentemente, sem moradores. Ainda assim, foi realizada uma varredura no quintal, onde os policiais localizaram e apreenderam cerca de 1,056 quilo de cocaína.

Todo o material foi encaminhado para a 101ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como apreensão de material entorpecente. Até o momento, ninguém foi preso.

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