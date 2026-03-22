“Protagonize-se”: Evento criado por influenciadoras reúne público para debater marketing e redes sociais

A união de três influenciadoras digitais da região deu origem ao evento “Protagonize-se”, que chega à segunda edição com foco em marketing digital, empreendedorismo e impacto das redes sociais. O encontro será realizado no dia 7 de maio, às 19h, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), no bairro Aterrado.

O projeto foi idealizado por Paulinha Barboza, Patty Gonçalves e Nathália Koengkan, criadoras de conteúdo que atuam em diferentes nichos nas redes sociais. Segundo as organizadoras, a iniciativa surgiu após a produção de conteúdos conjuntos, que apresentou bom engajamento do público. “Ano passado a gente se conheceu, começou a fazer alguns vídeos juntas e vimos que os resultados eram muito positivos. Foi quando surgiu a ideia de fazer algo maior, que pudesse realmente agregar para as pessoas”, contou.

A partir dessa experiência, nasceu o projeto “Protagonize-se”, com a proposta de incentivar participantes a desenvolverem projetos pessoais e profissionais a partir do uso estratégico das redes sociais. “Ser protagonista é assumir a própria história. A gente acredita que é preciso buscar conhecimento e entender que você é a pessoa mais importante da sua vida”, destacou Paulinha.

A primeira edição do “Protagonize-se” foi realizada em 2025, também na CDL, reunindo interessados em produção de conteúdo e marketing digital. O retorno do público motivou a realização de uma nova edição neste ano.

O encontro contará com palestras, rodas de conversa e convidadas especiais. Entre os temas abordados estão saúde mental e a influência das redes sociais no cotidiano. Uma das participantes será uma psicóloga, que discutirá os impactos do ambiente digital no bem-estar emocional.

Apesar de ter surgido a partir de um público majoritariamente feminino, o evento é aberto a qualquer interessado, independentemente de gênero ou área de atuação. A proposta inclui ainda momentos de networking e troca de experiências entre os participantes. Os ingressos estão disponíveis para compra por meio das redes sociais do projeto.