Contrabando e descaminho: Quatro mulheres são detidas na Dutra com remédios proibidos e cigarros eletrônicos

Quatro mulheres foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal na noite de domingo (dia 22), durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Com o grupo, os agentes encontraram medicamentos e produtos proibidos no país, trazidos do exterior sem comprovação legal.

A abordagem aconteceu por volta das 22h30, na altura do km 324, quando a equipe realizava fiscalização de rotina e parou um veículo modelo VW/Tera, alugado, com quatro ocupantes. Inicialmente, a condutora informou que o grupo retornava de São José dos Campos, onde teria visitado a filha, uma das passageiras. No entanto, outra mulher apresentou uma versão diferente, afirmando que elas vinham de Foz do Iguaçu, após viagem ao Paraguai para compras.

Diante da inconsistência nas informações, os policiais realizaram revista nas bagagens e encontraram diversos itens, entre eles nove cigarros eletrônicos – cuja comercialização é proibida no Brasil -, além de medicamentos como oxandrolona, anabolizantes, ampolas de tirzepatida (Mounjaro), caixas de Entresto e canetas emagrecedoras de Retatrutide.

Segundo a PRF, parte dos produtos apreendidos é de uso controlado e exige prescrição médica, enquanto outros são proibidos no país. É o caso do cigarro eletrônico e do Retatrutide, medicamento ainda em fase de estudos clínicos e sem registro sanitário, o que torna ilegal sua importação, comercialização ou distribuição no território nacional.

As mulheres alegaram possuir receita médica para aquisição dos medicamentos, mas não apresentaram qualquer documentação que comprovasse a autorização. Diante da situação, elas foram detidas pelos crimes de descaminho e contrabando.

Todo o material foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

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