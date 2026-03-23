Empresário de Volta Redonda apresenta modelo de turismo de luxo europeu ao mercado brasileiro

Um novo conceito de turismo premium europeu começa a ser apresentado ao mercado brasileiro. O empresário volta-redondense Rafael de Paula, radicado em Portugal e CEO da Chama o Hermes, desembarca no Brasil no próximo dia 25 de março para uma série de agendas estratégicas com agentes de viagens e operadores do segmento VIP.

A visita, que se estende até 26 de abril, tem como objetivo apresentar um modelo de experiências de luxo baseado na combinação entre tecnologia, sustentabilidade e personalização de roteiros.

Conhecido no mercado como Rafa de Paula, o executivo lidera uma operação voltada ao turismo europeu com foco em itinerários personalizados realizados em veículos elétricos de alto padrão, como o Tesla Model Y. Os automóveis contam com recursos de condução assistida e são utilizados em deslocamentos por países como Portugal, Espanha, Itália e França.

“O grande diferencial da empresa é o conceito de viagens sob medida. Os clientes participam ativamente da construção do roteiro, garantindo experiências mais alinhadas aos seus interesses”, afirma Rafael.

Segundo ele, os itinerários são planejados para priorizar vivências culturais, gastronômicas e históricas, evitando deslocamentos excessivos e agendas aceleradas. Entre os produtos oferecidos está o “VIP Experience”, circuito enogastronômico que percorre regiões tradicionais de Portugal, como a Rota do Vinho do Porto e a Rota do Românico. O roteiro inclui visitas a vinícolas como Quinta da Pacheca, Casa Ferreirinha, Cartuxa, José Maria da Fonseca e Quinta da Bacalhôa.

O percurso também contempla passagens pelo Algarve e por cidades como Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Óbidos e Nazaré, além do Santuário de Fátima.

Na Espanha, os itinerários incluem regiões vinícolas como La Rioja e Ribera del Duero, com visitas a produtores como Marqués de Riscal, Marqués de Murrieta, Emilio Moro e Bodegas Ysios. O circuito cultural abrange cidades como Salamanca, Valladolid, Madri, Segóvia, Sevilha, Málaga e Granada, onde está localizada a Alhambra.

Na Itália, a programação inclui a região da Toscana, com visitas a vinícolas como Antinori nel Chianti Classico e Il Colombaio, além de cidades como San Gimignano, Milão, Roma, Pisa, Florença e Veneza. A experiência gastronômica contempla restaurantes reconhecidos internacionalmente, incluindo estabelecimentos com estrela Michelin.

Já na França, um dos roteiros oferecidos inclui visita à Disneyland Paris combinada com tour pela capital francesa e seus principais pontos turísticos.

Parcerias

Durante a passagem pelo Brasil, Rafael de Paula pretende ampliar parcerias com o trade turístico nacional e apresentar a proposta da empresa a profissionais do setor. Uma das agendas confirmadas é com a diretora da Best Trip Viagens, Gerusa Brandão.

Para ela, a visita pode contribuir para o intercâmbio de práticas no segmento de alto padrão. “Ter um parceiro com conhecimento aprofundado do mercado europeu amplia as possibilidades de atendimento a um público cada vez mais exigente”, afirma.

A empresa aposta na ampliação da oferta de roteiros personalizados e no fortalecimento da atuação junto ao mercado brasileiro, em um cenário em que o turismo de luxo passa a valorizar experiências, tempo e qualidade de vida. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp +351 964 250 946.