Fiscalização na Dutra identifica risco crítico em caminhão que vinha do Pará com carga de abacaxis

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da CCR RioSP identificou um caminhão com risco iminente de tombamento de carga durante fiscalização realizada nesta segunda-feira (dia 23), na Serra das Araras, em Piraí. A ação teve como foco principal a verificação dos sistemas de freios de veículos de carga, considerados essenciais para a segurança no trecho de descida acentuada da rodovia.

A operação ocorreu na Unidade Operacional da PRF, no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, e contou com apoio técnico da concessionária responsável pela via. As equipes realizaram inspeções detalhadas em diferentes combinações de veículos de carga (CVC), avaliando especialmente o funcionamento dos sistemas de frenagem.

De acordo com os agentes, foi registrado um alto índice de conformidade: a maioria dos veículos abordados apresentava boas condições operacionais nos freios. O resultado indica maior atenção dos transportadores à manutenção preventiva, impulsionada pela fiscalização frequente no trecho.

Apesar do cenário positivo, um caminhão que transportava abacaxis, vindo do Pará, foi flagrado com amarração inadequada da carga. Segundo a PRF, havia risco real de tombamento da mercadoria sobre a pista. A situação foi controlada a tempo, evitando possível acidente e impacto no trânsito. O veículo foi autuado e encaminhado para regularização.

Segundo o porta-voz da PRF no Sul Fluminense, Pinheiro, a atuação integrada entre os órgãos e a presença constante das equipes têm contribuído para reduzir ocorrências na região, considerada crítica para o transporte rodoviário.

Além da retenção pela carga instável, a operação também resultou em duas autuações por pneus em más condições de conservação e descumprimento do tempo de descanso obrigatório por motoristas profissionais.

A PRF destacou que ações como essa buscam garantir que apenas veículos em plenas condições de segurança circulem pela rodovia, uma das mais movimentadas do país, especialmente em trechos de maior risco como a Serra das Araras.

Foto: Divulgação