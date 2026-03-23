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Homem ignora intimação policial, agride ex-namorada e vai preso em BM

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FOLHA DO ACO
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Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (dia 23) após agredir novamente a ex-namorada no bairro Lazaredo, em Barra Mansa. A prisão foi efetuada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa).

Segundo a Polícia Civil, a vítima já havia registrado uma ocorrência contra o agressor no dia 28 de fevereiro, relatando episódios anteriores de violência. Com base no relato, um procedimento investigatório já estava em curso na unidade.

O crime desta segunda-feira ocorreu pouco tempo após o homem ter sido formalmente intimado em sua residência. Inconformado com a medida legal, ele localizou a ex-companheira e passou a agredi-la com socos e chutes.

Aterrorizada, a mulher conseguiu fugir e correu até a delegacia, que fica próxima à sua casa, para relatar o ataque. Imediatamente, equipes foram deslocadas até o bairro Lazaredo. Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi cercado e detido.

Ele foi conduzido à 90ª DP, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal (no contexto de violência doméstica) e coação no curso do processo. De acordo com os agentes, o preso já possui diversas anotações criminais anteriores.

A Polícia Civil ressaltou que a rapidez da vítima em comunicar o fato foi decisiva para a prisão em flagrante e reforçou que denúncias de violência contra a mulher devem ser feitas imediatamente pelo 190 (Polícia Militar) ou diretamente nas delegacias.

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