Jovem é preso por estupro um mês após o crime no bairro Boa Sorte

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia prenderam, na tarde desta segunda-feira (dia 23), um jovem de 21 anos investigado por um crime de estupro ocorrido no dia 23 de fevereiro, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A prisão preventiva foi expedida pela 2ª Vara Criminal e coordenada pelo delegado titular, Marcus Montez.

A ação ocorreu, quando os policiais se deslocaram até a residência do suspeito. Segundo o registro policial, a mãe do rapaz inicialmente afirmou que ele não estava no imóvel. No entanto, durante a diligência, o filho do investigado, uma criança de aproximadamente um ano de idade, começou a chamar pelo pai, indicando sua presença na casa. Diante da evidência, os agentes realizaram buscas e localizaram o homem escondido no quarto de sua mãe.

O Crime

As investigações apontam que a violência ocorreu na noite de 23 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a vítima aguardava familiares em frente à sua residência quando foi abordada pelo agressor.

Após uma breve conversa, o homem retornou simulando portar uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, obrigou a vítima a subir uma escadaria próxima. No local, o criminoso praticou atos libidinosos e forçou a conjunção carnal.

A violência só foi interrompida quando terceiros se aproximaram da escadaria, o que assustou o agressor e o fez fugir.

Andamento Judicial

Logo após o ataque, a vítima relatou o fato à família e procurou a delegacia.

O trabalho de inteligência permitiu a identificação do suspeito e o pedido de prisão preventiva. O jovem foi denunciado com base no artigo 213 do Código Penal (Estupro) e já foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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