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Motociclista sofre queda ao desviar de buracos na Dutra, em Resende

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FOLHA DO ACO
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Um motociclista de 42 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde desta segunda-feira (dia 23), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu por volta das 15h, na altura do km 304, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor tentou desviar de buracos no asfalto, sobre uma ponte, quando acabou atingindo um pedaço de concreto que estava na pista, perdendo o controle da motocicleta e caindo.

A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe de resgate da concessionária responsável pela via, sendo encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF

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